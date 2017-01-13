FAN-TV Лента новостей
Следователи по делу MH17 могут использовать отобранные у журналистов снимки
Весь мир

Следователи по делу MH17 могут использовать отобранные у журналистов снимки

Сегодня 8:57
31

Следователи по делу MH17 могут использовать отобранные у журналистов снимки

Амстердам, 13 января. Снимки нидерландских журналистов, задержанных после возвращения из Донбасса, отдадут следователям по делу о крушении  МН17. Об этом заявил один из журналистов Стефан Бэк.

По его словам, суд постановил, что конфискованные материалы по авиакатастрофе малайзийского Boeing могут быть использованы в интересах следствия. Изъятие материалов было признано законным, пишет газета «Известия».

«Судья постановил, что изъятие материалов оправдано. Мы не согласны с этим. Они хотят удалить часть фотоснимков, а с некоторых снять копии», — написал журналист в своем Facebook.

Кроме того, Бэк заявил о своем намерении обжаловать решение суда.

Напомним, журналистов Стефана Бэка и Мишеля Спеккерса задержали в Амстердаме после того, как на месте крушения лайнера в Донбассе удалось обнаружить обломки самолета.

 

комментарии
Ярослава Замысловатова
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 13 января 2017 7.00: в Дамаске – теракт и ракетный обстрел, в Идлибе ВКС РФ прицельно бьют террористов, в Хасаке ИГ распинает людей

Сегодня 7:03
476

Исаакиевский собор передают РПЦ: чего хочет церковь, и чего боятся горожане. ФАН-ТВ

Сегодня 3:07
215

Сирия новости 12 января 2017 22.30: САА готовится освободить Аль-Баб от ИГ, командир ССА уничтожен в Даръа

Вчера 22:30
735

Российские гандболисты обыграли Японию в стартовом матче ЧМ-2017 во Франции

Вчера 21:24
163

Исправляйтесь: Пушков рассказал, при каких условиях Россия вернется в ПАСЕ

Вчера 20:54
673
Показать еще
Прямая трансляция

Исаакиевский собор передают РПЦ: чего хочет церковь, и чего боятся горожане. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Следователи по делу MH17 могут использовать отобранные у журналистов снимки

8:57

Стали известны дата и место похорон доктора Лизы

8:46

Хочу служить: в ЦВО зафиксирован рост числа призывников, не согласных с отказом в службе

8:45

Amazon извинился перед МИД Индии за продажу ковриков с флагом страны

8:40

Эксперты идентифицировали более 70 погибших при крушении Ту-154

8:37

Боевые корабли Тихоокеанского флота прибыли в порт Южной Кореи

8:30

Впервые за два года в Сальвадоре зафиксирован день без убийств

8:26

Два трамвая столкнулись лоб в лоб в центре Хабаровска: есть пострадавшие

8:23

Ученые назвали оптимальное время для принятия душа

8:19

Американские СМИ рассказали, сколько Нью-Йорк тратит на охрану Трампа

8:13

Сирия: взрыв в Дамаске могла устроить женщина — террористка-смертница

8:09

В Сети появилась петиция против водителя, не пустившей скорую на Камчатке

7:59
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Стали известны дата и место похорон доктора Лизы
Читать
Закрыть