Следователи по делу MH17 могут использовать отобранные у журналистов снимки

Амстердам, 13 января. Снимки нидерландских журналистов, задержанных после возвращения из Донбасса, отдадут следователям по делу о крушении МН17. Об этом заявил один из журналистов Стефан Бэк.

По его словам, суд постановил, что конфискованные материалы по авиакатастрофе малайзийского Boeing могут быть использованы в интересах следствия. Изъятие материалов было признано законным, пишет газета «Известия».

«Судья постановил, что изъятие материалов оправдано. Мы не согласны с этим. Они хотят удалить часть фотоснимков, а с некоторых снять копии», — написал журналист в своем Facebook.

Кроме того, Бэк заявил о своем намерении обжаловать решение суда.

Напомним, журналистов Стефана Бэка и Мишеля Спеккерса задержали в Амстердаме после того, как на месте крушения лайнера в Донбассе удалось обнаружить обломки самолета.