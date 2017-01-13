Amazon извинился перед МИД Индии за продажу ковриков с флагом страны

Нью-Дели, 13 января. Индийское подразделение компании Amazon извинилось за продажу в Канаде ковриков с изображением индийского флага. Выражения глубокого сожаления последовали сразу после обращения министра иностранных дел страны Сушмы Сварадж.

Ранее Сварадж возмутилась продажей ковриков с индийским флагом канадским Amazon. Она призвала компанию «направить безусловные извинения и убрать все товары, оскорбляющие наш флаг». При этом министр пригрозила тем, что, если извинения не будут принесены немедленно, отказать в предоставлении индийской визы «любому работнику Amazon», а также аннулировать визы, выданные ранее.

Как сообщает Economic Times, вице-президент Amazon India Амит Агарвал в официальном обращении к индийскому министру заверил, что компания «серьезно относится к исполнению индийских законов и обычаев».

«Amazon также сожалеет, если эти товары, продававшиеся третьей стороной в Канаде, задели чувства индийцев», — говорится в сообщении.

При этом он добавил, что Amazon по-прежнему намерены инвестировать в рынок Индии 5 млрд долларов США, как об это ранее заявил гендиректор компании.