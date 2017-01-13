Хочу служить: в ЦВО зафиксирован рост числа призывников, не согласных с отказом в службе



Екатеринбург, 13 января. В Центральном военном округе впервые зафиксировали резкий рост числа молодых людей, обжалующих решения об отказе в службе по призыву. Об этом заявил начальник отдела призыва и подготовки граждан к военной службе организационно-мобилизационного управления штаба ЦВО полковник Сергей Яровой.

По его словам, в прошедший осенний призыв был впервые зафиксирован рост в три раза: поступило 150 таких жалоб. Каждое обращение рассматривается в индивидуальном порядке. «Если у человека уже есть военный билет, и там категория «ограничено годен», или «не годен», но у нас нет механизма обратного как из запаса перевести в призывники», — пояснил Яровой.

Отметим, что план на осеннюю призывную кампания в ЦВО выполнили на 100%, отправив на военную службу более 64 тыс. человек. Медосмотры и психологические тестирования призывников проводили более 8 тыс. врачей.