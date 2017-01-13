Эксперты идентифицировали более 70 погибших при крушении Ту-154

Москва, 13 января. Эксперты по ДНК-экспертизе идентифицировали более 70 погибших при крушении самолета Минобороны РФ Ту-154 над Черным морем.

Как рассказали в бюро судебно-медицинской экспертизы, в пятницу завершена процедура идентификации более 70 жертв авиакатастрофы. Работа по опознанию останков продолжается.

Отмечается, что среди опознанных Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, руководитель Департамента культуры Минобороны РФ Антон Губанков, художественный руководитель ансамбля им. Александрова Валерий Халилов.

Идентифицированы тела десяти членов экипажа и девяти представителей СМИ.

Напомним, похороны погибших ориентировочно пройдут 14, 16 и 17 января. По предварительной информации, 50 погибших будут похоронены на федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах. Доктора Лизу похоронят на Новодевичьем кладбище.

Как ранее писала Газета.Ru, 25 декабря прошлого года произошла авиакатастрофа самолета Ту-154, направлявшегося в Сирию.