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Впервые за два года в Сальвадоре зафиксирован день без убийств
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Впервые за два года в Сальвадоре зафиксирован день без убийств

Сегодня 8:26
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Впервые за два года в Сальвадоре зафиксирован день без убийств

Сан-Сальвадор, 13 января. Директор национальной полиции Сальвадора Говард Котто заявил, что 12 января в известной высоким уровнем насилия республике за сутки не произошло ни одного убийства.

Как пишет Associated Press, такие данные зафиксированы впервые за два года. Котто рассказал, что единственный человек, который умер в четверг, был ранен два дня назад.

Однако уже в пятницу, 13 января, во время конфликта с полицией в городе Сакатеколука были убиты двое членов криминальной банды.

 Как пишет Газета.Ru, в правоохранительных органах государства напомнили, что предыдущий день без убийств пришелся на 22 января 2015 года.

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Алия Шарафутдинова
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