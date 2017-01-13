Впервые за два года в Сальвадоре зафиксирован день без убийств

Сан-Сальвадор, 13 января. Директор национальной полиции Сальвадора Говард Котто заявил, что 12 января в известной высоким уровнем насилия республике за сутки не произошло ни одного убийства.

Как пишет Associated Press, такие данные зафиксированы впервые за два года. Котто рассказал, что единственный человек, который умер в четверг, был ранен два дня назад.

Однако уже в пятницу, 13 января, во время конфликта с полицией в городе Сакатеколука были убиты двое членов криминальной банды.

Как пишет Газета.Ru, в правоохранительных органах государства напомнили, что предыдущий день без убийств пришелся на 22 января 2015 года.