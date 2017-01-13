Боевые корабли Тихоокеанского флота прибыли в порт Южной Кореи



Сеул, 13 января. Отряд российских боевых кораблей Тихоокеанского флота прибыл в южнокорейский порт Пусан. В составе отряда противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и морской танкер «Борис Бутома».

Как сообщили в пресс-службе ВМФ, в рамках визита в Южную Корею моряки проведут встречи с представителями командования южнокорейских ВМС, мэром города Пусан, а также генконсулом России. Кроме, россияне и корейские моряки сыграют товарищеские матчи по футболу.

Напомним, 4 января отряд российских военных кораблей прибыл на Филиппины с визитом доброй воли.

