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Два трамвая столкнулись лоб в лоб в центре Хабаровска: есть пострадавшие
Происшествия

Два трамвая столкнулись лоб в лоб в центре Хабаровска: есть пострадавшие

Сегодня 8:23
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Два трамвая столкнулись лоб в лоб в центре Хабаровска: есть пострадавшие

Хабаровск, 13 января. Два трамвая столкнулись лоб в лоб в утренний час пик в центре Хабаровска, один человек госпитализирован.

По данным представителей управления ГИБДД по Хабаровскому краю, ДТП произошло на перекрестке улиц Ленина и Шеронова в центре города. По предварительным данным, один из трамваев сошел с рельсов и врезался в другой трамвай, следовавший во встречном направлении. 

Одну из пассажирок госпитализировали на скорой помощи. На данный момент известно, что ее жизни ничего не угрожает. Еще нескольким пассажирам прибывшие медики оказали помощь на месте происшествия.

Как сообщают местные СМИ, причиной аварии могла стать наледь на рельсах. Накануне в городе прошел сильный снегопад, а ночью ударил мороз. 

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Олеся Волкова
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