Американские СМИ рассказали, сколько Нью-Йорк тратит на охрану Трампа

13 Января 2017 08:13 47

Нью-Йорк, 13 января. Bloomberg запустило в четверг электронный счетчик, подсчитывающий суммы, выделяемые властями Нью-Йорка на обеспечение безопасности избранного президента США Дональда Трампа, который пока проживает в городе до своего переезда в Белый дом.

На данный момент счетчик показывает более 32 миллионов долларов. По предварительным оценкам издания, к инаугурации Трампа 20 января эта цифра превысит 35 миллионов долларов.

Отмечается, что большая часть расходов связана с пребыванием сотрудников городской полиции рядом с небоскребом Trump Tower на Манхеттене. Агентство подсчитало, что власти Нью-Йорка тратят до 500 тысяч долларов в день на охрану республиканца.

Для охраны небоскреба и регулирования движения автомобилей вблизи него ежедневно выделяют более 50 сотрудников полиции.

Ранее сообщалось, что охраной Дональда Трампа занялась Секретная служба США.