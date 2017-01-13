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Ученые назвали оптимальное время для принятия душа
Общество

Ученые назвали оптимальное время для принятия душа

Сегодня 8:19
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Ученые назвали оптимальное время для принятия душа
Вашингтон, 13 января. Неправильный подход к приему душа может «убить». С таким шокирующим заявлением выступила международная группа ученых. При этом эксперты поспешили подсластить пилюлю, заметив, что правильный душ может оказаться лечебным для организма.

Исследователи объяснили, что для того, чтобы действие душа было максимально эффективным, его надо принимать утром и вечером не более десяти минут. Именно это количество времени, по их данным, является оптимальным для того, чтобы человек ощутил бодрость утром и почувствовал  себя отдохнувшим вечером. Кроме того, именно в течение десяти минут, по словам авторов новой работы, вполне достаточно, чтобы смыть полезные для кожи бактерии, не вымываются и остаются на теле.

Эксперты особо отметили, что не стоит переусердствовать с мылом и другими моющими средствами, объяснив этого возможными аллергические реакции. Не стоит, по мнению ученых, и принимать контрастный душ, поскольку положительный эффект резкие перепады температуры для организма не сулят.

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Ярослава Замысловатова
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