В Сети появилась петиция против водителя, не пустившей скорую на Камчатке

Москва, 13 января. На сайте Change.org появилась петиция с требованием привлечь к уголовной ответственности водителя и пассажира иномарки, не пустивших скорую помощь к умирающему пациенту.

Ранее водитель иномарки в Петропавловске-Камчатском отказалась уступить дорогу ехавшей по вызову скорой помощи. Пассажир угрожал медикам. Врачи вызвали наряд ГИБДД, однако перед приездом полиции водитель и пассажир скрылись. Из-за инцидента медики не могли попасть к пациенту около 10 минут.

Приехавшие на вызов врачи констатировали смерть 21-летнего молодого человека.

Авторы петиции утверждают, что это «вопиющий пример», насколько бессердечными могут быть люди. Они попросили генерального прокурора России и главу Следственного комитета РФ взять под личный контроль расследование инцидента. Петицию подписали уже свыше 1,5 тысячи человек.

Напомним, ранее ФАН опубликовал детали ЧП со скорой на Камчатке.