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Сирия: взрыв в Дамаске могла устроить женщина — террористка-смертница
Новости Сирии

Сирия: взрыв в Дамаске могла устроить женщина — террористка-смертница

Сегодня 8:09
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Сирия: взрыв в Дамаске могла устроить женщина — террористка-смертница

Дамаск, 13 января. В столице Сирии, в густонаселенном районе Кафр Соуса Дамаска, «пояс шахида» могла активировать женщина, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

В настоящее время точных данных о количестве погибших в результате взрыва в этом районе, считавшемся безопасным, нет. Известно, что речь идет, как минимум, о семи погибших и значительном количестве раненых.

Ответственность за совершенный теракт на данный момент не взяла на себя ни одна террористическая группировка.

Напомним, в районе Кафр Соуса Дамаска расположены дома правительственных чиновников Сирии, а также особо охраняемые объекты.

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Алексей Громов
#сирия #дамаск #кафр соуса
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