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Голландские журналисты предложили суду компромисс по фотографиям с Донбасса
Политика

Голландские журналисты предложили суду компромисс по фотографиям с Донбасса

Сегодня 7:45
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Голландские журналисты предложили суду компромисс по фотографиям с Донбасса

Гаага, 13 января. Два голландских независимых журналиста Стефан Бек и Михел Спеккерс, чье оборудование было изъято полицией по возвращении из Донбасса, не согласны с решением суда.

Ранее суд вынес решение удалить часть сделанных представителями СМИ фотографий.

Как рассказал сам Стефан Бек, журналисты предлагают компромисс: не удалять снимки и сделать расплывчатыми лица членов следственной группы, расследующей причины крушения Boeing на Украине.

«Мы готовы поделиться фотографиями, сделанными на месте трагедии, при условии, что право определить, что должно быть передано следствию, принадлежит Михелу Спеккерсу», — добавил Бек.

Как пишет ТАСС, суд ранее постановил удалить часть фотографий, сделанных в аэропорту Амстердама во время задержания Спеккерса. Кроме того, судьи постановили, что часть фотографий, сделанных на месте крушения Boeing, должна быть передана следствию. 

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Алия Шарафутдинова
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