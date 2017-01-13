Ученые рассказали, как принимать лечебный душ

Москва, 13 января. Ученые рассказали, как нужно принимать душ, чтобы его эффект на организм оказался лечебным.

Исследователи считают, что при соблюдении определенных правил в принятии душа, его действие может быть куда более эффективным. Однако, утверждают специалисты, при неправильном подходе свой организм можно «убить».

Эксперты посоветовали принимать душ утром и вечером не менее десяти минут. Утром это помогает организму почувствовать бодрость, а вечером снять усталость.

Десять минут в душе позволят не вымывать полезные для кожи бактерии.

Следователи также подчеркнули британским СМИ, что стоит избегать контакта с мылом. Также они советуют принимать контрастный душ, поскольку резкие перепады температуры воды положительно влияют на состояние человека.