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Ученые рассказали, как принимать лечебный душ
Общество

Ученые рассказали, как принимать лечебный душ

Сегодня 7:25
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Ученые рассказали, как принимать лечебный душ

Москва, 13 января. Ученые рассказали, как нужно принимать душ, чтобы его эффект на организм оказался лечебным.

Исследователи считают, что при соблюдении определенных правил в принятии душа, его действие может быть куда более эффективным. Однако, утверждают специалисты, при неправильном подходе свой организм можно «убить».

Эксперты посоветовали принимать душ утром и вечером не менее десяти минут. Утром это помогает организму почувствовать бодрость, а вечером снять усталость.

Десять минут в душе позволят не вымывать полезные для кожи бактерии.

Следователи также подчеркнули британским СМИ, что стоит избегать контакта с мылом. Также они советуют принимать контрастный душ, поскольку резкие перепады температуры воды положительно влияют на состояние человека.

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Алия Шарафутдинова
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