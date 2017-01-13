Британские ученые назвали условия качественного сна

Лондон, 13 января. Британские врачи назвали принципиально важные, как они считают, условия для по-настоящему здорового сна.

Прежде всего, правда, эти советы относятся к тем, кому за 50 — людям этой возрастной категории медики страны, известной своими туманам, настоятельно рекомендуют надевать носки перед сном.

Не менее важно, как утверждается, ни в коем случае не впускать в спальню домашних животных. И, наконец, третий совет — за три часа до сна нельзя принимать пишу, употреблять алкоголь и пользоваться гаджетами.

Кроме того, как выясняется, следует создать в спальне красноватое освещение и — принять теплую ванну перед тем, как отравиться в постель.