FAN-TV Лента новостей
Британские ученые назвали условия качественного сна
Общество

Британские ученые назвали условия качественного сна

Сегодня 7:34
79

Британские ученые назвали условия качественного сна

Лондон, 13 января. Британские врачи назвали принципиально важные, как они считают, условия для по-настоящему здорового сна. 

Прежде всего, правда, эти советы относятся к тем, кому за 50 — людям этой возрастной категории медики страны, известной своими туманам, настоятельно рекомендуют надевать носки перед сном.  

Не менее важно, как утверждается, ни в коем случае не впускать в спальню домашних животных. И, наконец, третий совет — за три часа до сна нельзя принимать пишу, употреблять алкоголь и пользоваться гаджетами.

Кроме того, как выясняется, следует создать в спальне красноватое освещение и — принять теплую ванну перед тем, как отравиться в постель. 

комментарии
Алексей Громов
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 13 января 2017 7.00: в Дамаске – теракт и ракетный обстрел, в Илибе ВКС РФ прицельно бьют террористов, в Хасаке ИГ распинает людей

Сегодня 7:03
293

Исаакиевский собор передают РПЦ: чего хочет церковь, и чего боятся горожане. ФАН-ТВ

Сегодня 3:07
162

Сирия новости 12 января 2017 22.30: САА готовится освободить Аль-Баб от ИГ, командир ССА уничтожен в Даръа

Вчера 22:30
679

Российские гандболисты обыграли Японию в стартовом матче ЧМ-2017 во Франции

Вчера 21:24
147

Исправляйтесь: Пушков рассказал, при каких условиях Россия вернется в ПАСЕ

Вчера 20:54
572
Показать еще
Прямая трансляция

Исаакиевский собор передают РПЦ: чего хочет церковь, и чего боятся горожане. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

В Сети появилась петиция против водителя, не пустившей скорую на Камчатке

7:59

Голландские журналисты предложили суду компромисс по фотографиям с Донбасса

7:45

Британские ученые назвали условия качественного сна

7:34

Ученые рассказали, как принимать лечебный душ

7:25

Стала известна идеальная разница в возрасте для счастливого брака

7:17

Дамаск предупредил Израиль об ответных мерах за обстрел аэродрома

7:02

Брат погибшего на Камчатке пожелал крепкого здоровья тем, кто не пропустил скорую

6:56

Дочери Буша посоветовали дочерям Обамы не забывать агентов Секретной службы

6:42

Две тонны кокаина в банках от спаржи конфисковали в Перу

6:32

Сотрудники Microsoft взбунтовались из-за принуждения к просмотру жестоких видео

6:24

Землетрясение произошло недалеко от Находки

6:19

Новые случаи заражения птичьим гриппом зафиксированы в Европе

6:04
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
В Сети появилась петиция против водителя, не пустившей скорую на Камчатке
Читать
Закрыть