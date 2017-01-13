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Стала известна идеальная разница в возрасте для счастливого брака
Общество

Стала известна идеальная разница в возрасте для счастливого брака

Сегодня 7:17
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Стала известна идеальная разница в возрасте для счастливого брака

Вашингтон, 13 января. Американские ученые рассказали, какая разница в возрасте является оптимальной для счастливого брака.

Исследователи из Атланты считают, что идеальная разница в возрасте составляет один год. Риск развода в этих случаях не превышает 3%. Пары, разница в возрасте которых варьируется от пяти и более лет, входят в группу риска. Потерять семью могут 18%.

Как пишут американские СМИ, процент пар с разницей в возрасте 10 лет достигает 39%, а если разница составляет 20 и более лет, то в этом случае риск развода имеется у 95% людей.

Эксперты считают,  чем больше между парами разница в возрасте, тем сильнее отличаются их взгляды на жизнь.

Ранее ученые выяснили, когда супруги теряют сексуальное влечение. 

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Алия Шарафутдинова
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