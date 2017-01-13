Брат погибшего на Камчатке пожелал крепкого здоровья тем, кто не пропустил скорую

Петропавловск-Камчатский, 13 января. Брат погибшего молодого человека на Камчатке сообщил, что не планирует судиться с водителем автомобиля, не пропустившим скорую помощь к умирающему.

Накануне стало известно о гибели юноши на Камчатке. Медики скорой не смогли оказать ему должную помощь из-за автохамов, преградивших путь карете скорой. Следователи проводят проверку по факту смерти молодого человека.

Денис Ахара, брат погибшего Григория Ахары, обратился в соцестях «к мужчине и женщине, которые… не пропускали скорую к дому на Циолковского 30».

«Требовать от вас ничего не собираемся, нашего брата это не вернет. Но хочу пожелать вам крепкого здоровья. И чтобы вам никогда не приходилось вызывать скорую помощь», — написал он.

Денис в интервью РИА Новости сообщил, что в настоящее время идет подготовка к похоронам. Официальную дату назначат только после проведения всех необходимых судебно-медицинских экспертиз.

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Ранее стало известно, что супруг владелицы иномарки, кидавшийся на медиков скорой, работает гендиректором турфирмы «Камчатское бюро путешествий и экскурсий». В его компании сообщили, что он уехал по делам.

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Отметим, что по данным МВД РФ, водитель машины, не пропустивший ехавшую к умирающему пациенту скорую, отделается штрафом в 500 рублей.