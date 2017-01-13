FAN-TV Лента новостей
Брат погибшего на Камчатке пожелал крепкого здоровья тем, кто не пропустил скорую
Общество

Брат погибшего на Камчатке пожелал крепкого здоровья тем, кто не пропустил скорую

Сегодня 6:56
139

Брат погибшего на Камчатке пожелал крепкого здоровья тем, кто непропустил скорую

Петропавловск-Камчатский, 13 января. Брат погибшего молодого человека на Камчатке сообщил, что не планирует судиться с водителем автомобиля, не пропустившим скорую помощь к умирающему.

Накануне стало известно о гибели юноши на Камчатке. Медики скорой не смогли оказать ему должную помощь из-за автохамов, преградивших путь карете скорой. Следователи проводят проверку по факту смерти молодого человека.

Денис Ахара, брат погибшего Григория Ахары, обратился в соцестях «к мужчине и женщине, которые… не пропускали скорую к дому на Циолковского 30». 

«Требовать от вас ничего не собираемся, нашего брата это не вернет. Но хочу пожелать вам крепкого здоровья. И чтобы вам никогда не приходилось вызывать скорую помощь», — написал он.

Денис в интервью РИА Новости сообщил, что в настоящее время идет подготовка к похоронам. Официальную дату назначат только после проведения всех необходимых судебно-медицинских экспертиз.

Читайте также: Беги, мужик, беги: Рунет обрушился на возможного виновника ЧП со скорой на Камчатке

Ранее стало известно, что супруг владелицы иномарки, кидавшийся на медиков скорой, работает гендиректором турфирмы «Камчатское бюро путешествий и экскурсий». В его компании сообщили, что он уехал по делам.

Читайте также: Установлена личность владелицы иномарки, заблокировавшей скорую на Камчатке

Отметим, что по данным МВД РФ, водитель машины, не пропустивший ехавшую к умирающему пациенту скорую, отделается штрафом в 500 рублей. 

комментарии
Олеся Волкова
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 13 января 2017 7.00: в Дамаске – теракт и ракетный обстрел, в Илибе ВКС РФ прицельно бьют террористов, в Хасаке ИГ распинает людей

Сегодня 7:03
293

Исаакиевский собор передают РПЦ: чего хочет церковь, и чего боятся горожане. ФАН-ТВ

Сегодня 3:07
162

Сирия новости 12 января 2017 22.30: САА готовится освободить Аль-Баб от ИГ, командир ССА уничтожен в Даръа

Вчера 22:30
679

Российские гандболисты обыграли Японию в стартовом матче ЧМ-2017 во Франции

Вчера 21:24
147

Исправляйтесь: Пушков рассказал, при каких условиях Россия вернется в ПАСЕ

Вчера 20:54
572
Показать еще
Прямая трансляция

Исаакиевский собор передают РПЦ: чего хочет церковь, и чего боятся горожане. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

В Сети появилась петиция против водителя, не пустившей скорую на Камчатке

7:59

Голландские журналисты предложили суду компромисс по фотографиям с Донбасса

7:45

Британские ученые назвали условия качественного сна

7:34

Ученые рассказали, как принимать лечебный душ

7:25

Стала известна идеальная разница в возрасте для счастливого брака

7:17

Дамаск предупредил Израиль об ответных мерах за обстрел аэродрома

7:02

Брат погибшего на Камчатке пожелал крепкого здоровья тем, кто не пропустил скорую

6:56

Дочери Буша посоветовали дочерям Обамы не забывать агентов Секретной службы

6:42

Две тонны кокаина в банках от спаржи конфисковали в Перу

6:32

Сотрудники Microsoft взбунтовались из-за принуждения к просмотру жестоких видео

6:24

Землетрясение произошло недалеко от Находки

6:19

Новые случаи заражения птичьим гриппом зафиксированы в Европе

6:04
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
В Сети появилась петиция против водителя, не пустившей скорую на Камчатке
Читать
Закрыть