Дамаск предупредил Израиль об ответных мерах за обстрел аэродрома

Дамаск, 13 января. Официальный Дамаск предупредил Тель-Авив, что за ракетным обстрелом военного аэропорта Эль-Мезза в столице Сирии, произведенным израильскими военными, могут последовать ответные действия.

Согласно данным сирийской армии, ракеты были выпущены из района озера Тибериас на севере Израиля, говорится в материале «Газеты.ру».

При этом подчеркивается, что по мнению властей Сирии, израильская атака таким образом оказала поддержку террористическим группировкам, борьбой с которыми заняты правительственные войска.

Ранее ообщалось, что израильские ВВС нанесли несколько авиаударов по авиабазе на западе Дамаска, уничтожив склад боеприпасов. Сирийская сторона расценила атаку как вопиющее нападение. Израиль не подтвердил, что атака была произведена его войсками.