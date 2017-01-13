Дочери Буша посоветовали дочерям Обамы не забывать агентов Секретной службы

Вашингтон, 13 января. Дочери 43-го президента США Джорджа Буша Барбара Буш и Дженна Буш-Хэгер посоветовали дочерям действующего главы государства Барака Обамы Саше и Малии не забывать агентов Секретной службы.

Во время нового этапа в жизни, который наступит для дочерей Обамы через неделю, им следует поддерживать контакт с Секретной службой, считают Барбара и Дженна.

Они пояснили, что и сами остаются на связи с Секретной службой, отметив, что ее сотрудники являются свидетелями их взросления, заставшими самые важные моменты — первые свидания, помолвку и даже медовый месяц.

«Мы знаем, что для вас не все было легко, вы, как и мы, были подростками, за которыми неотступно следовали эти люди. Но именно они рисковали своими жизнями ради вас», — подчеркнули девушки.