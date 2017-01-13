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Две тонны кокаина в банках от спаржи конфисковали в Перу
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Две тонны кокаина в банках от спаржи конфисковали в Перу

Сегодня 6:32
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Две тонны кокаина в банках от спаржи конфисковали в Перу

Лима, 13 января. Две тонны кокаина, спрятанные в грузе спаржи, конфискованы в Республике Перу. Как сообщает местная полиция, груз предназначался на экспорт.

Как сообщили полицейские, груз был упакован и ожидал отправления на экспорт. Кокаин был расфасован в банки со спаржей. Причем весь груз во время задержания находился на территории компании, которая занимается производством продукции из свежих овощей и трав.

Вместе с грузом на месте преступления задержали шесть человек. Пятеро из них — граждане Перу, еще один — гражданин Сербии.

Как сообщает РИА Новости, по данным прокуратуры Перу, за 2015 год удалось конфисковать 44 тонны различных наркотиков. Большую часть объема составляет кокаин.

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