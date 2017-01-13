Землетрясение произошло недалеко от Находки

Находка, 13 января. В Приморье вблизи города Находка произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщает Дальневосточный региональный центр МЧС РФ.

Землетрясение произошло около восьми часов вечера накануне в 98 километрах южнее городского округа Находка Приморского края. Очаг стихийного бедствия залегал на глубине 490 километров.

В МЧС отметили, что жертв и разрушений в зоне землетрясения не было.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», 7 января землетрясение магнитудой 3,9 было зафиксировано в Сахалинской области в 22 км южнее города Невельска. Глубина землетрясения — 10 км.