Сотрудники Microsoft взбунтовались из-за принуждения к просмотру жестоких видео

Лос-Анджелес, 13 января. Двое сотрудников корпорации Microsoft подали на своего работодателя в суд из-за принуждения просматривать видеозаписи с жестокими сценами.

Сообщается, что сотрудники отдела, связанного с интернет-безопасностью, в служебные обязанности которых входит просмотр сетевого контента, пожаловались на то, что им приходилось смотреть видеоролики, содержащие сцены убийства и насилия, а также извращенную порнографию.

По словам заявителей, выполнение данных функций нанесло психологическую травму, при этом в штате компании даже не было психологов, а на просьбу перевести их в другой отдел был получен отказ.

Отмечается, что теперь суд должен решить, виновно ли руководство корпорации в нанесении им психологической травмы.