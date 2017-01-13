Новые случаи заражения птичьим гриппом зафиксированы в Европе

Москва, 13 января. Международное эпизоотическое бюро сообщило о том, что на территории Европы были зафиксированы новые случаи заражения вирусом птичьего гриппа.

Согласно информации бюро, заболевание было обнаружено в Италии и Испании. Так, в испанской провинции Кастилья и Леон были найдены две дикие утки, погибшие от заражения вирусом.

Отмечается, что в настоящее время в регионе были введены повышенные меры биологической безопасности, а также усилено наблюдение за животными.

Аналогичный случай был зафиксирован в городе Градо, находящемся на севере Италии.

Там была обнаружена мертвая дикая птица, погибшая от вируса H5N8.