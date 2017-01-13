Автор секретного досье на Трампа ушел в подполье — СМИ

Нью-Йорк, 13 января. Один из авторов так называемого секретного досье о возможном сборе российскими властями компрометирующих сведений на избранного президента США Дональда Трампа скрылся в неизвестном направлении.

Сообщается, что автор документа, 52-летний бывший агент британских спецслужб Кристофер Стил, в среду ушел из своего дома в английском графстве Суррей и скрылся.

В СМИ были выдвинуты предположения, что разведчик уехал на некоторое время, чтобы выждать, пока скандал в США не уляжется.

Напомним, что компанию Orbis Business Intelligence возглавляют экс-агенты спецслужб Великобритании Кристофер Стил и Кристофер Борроуз. В свою очередь, 58-летний Борроуз отказался комментировать данную тему.