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Боевиков, ликвидированных в Чечне, нашли через WhatsApp
Россия

Боевиков, ликвидированных в Чечне, нашли через WhatsApp

Сегодня 5:28
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Боевиков, ликвидированных в Чечне, нашли через WhatsApp

Москва, 13 января. Источник в силовых структурах Чечни сообщил, что мессенджер WhatsApp помог выйти на след нейтрализованных в среду боевиков.

Сообщается, что правоохранители смогли обнаружить экстремистов в том числе благодаря вскрытию их переписки в WhatsApp, где у них была своя группа, говорится в материале газеты «Коммерсант».

По словам представителя правоохранительных органов, из их переписки в WhatsApp оперативники узнали о планах боевиков совершить вылазку в селении Цоци-Юрт Курчалойского района, что подтвердили их ранее задержанные сообщники.

Согласно информации издания, полицейские, останавливающие для проверок мужчин, досматривали не только багажники автомобилей, но и внимательно изучали содержание переписок в гаджетах.

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Ирина Лошкарева
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