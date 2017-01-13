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Международная конференция по Кипру закончилась в Женеве
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Международная конференция по Кипру закончилась в Женеве

Сегодня 5:08
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Международная конференция по Кипру закончилась в Женеве

Женева, 13 января. Международная конференция по Кипру, проходившая в швейцарской Женеве, подошла к концу.

По словам официального представителя кипрского правительства Никоса Христодулидиса, конференция будет продолжена на уровне технократов. Последние должны встретиться 18 января, для того, чтобы провести обсуждение вопросов безопасности, пишет «Газета.ру».

Он отметил, что, когда технократы завершат подготовку, состоится новая конференция, которая станет продолжением завершившейся.

Также Христодулидис добавил, что сообщение Организации Объединенных Наций появится позднее

Напомним, что ранее французский политик Марин Ле Пен поддержала выход Кипра из состава Европейского союза.

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Ирина Лошкарева
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