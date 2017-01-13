Ученым впервые удалось вырастить работающий кишечник из стволовых клеток

Токио, 13 января. Ученые из японского Национального центра детского здоровья и развития сообщили, что впервые им удалось вырастить полностью функционирующий кишечник из эмбриональных стволовых клеток человека.

Сообщается, что кишечник длиной около сантиметра формируется примерно за один — два месяца. Отмечается, что выращенный в лаборатории кишечник может поглощать переваренную пищу, а также впитывать протеины и воду.

Для получения данного результата специалисты центра во главе с его директором Хидэнори Акуцу применили три вида специальных белков.

Эксперты отмечают, что сделанное ими революционное открытие в будущем сможет помочь в борьбе с трудноизлечимыми заболеваниями, например, болезнью Крона.