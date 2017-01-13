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Сирия новости 13 января 2017 7.00: в Дамаске – теракт и ракетный обстрел, в Илибе ВКС РФ прицельно бьют террористов, в Хасаке ИГ распинает людей
Новости Сирии

Сирия новости 13 января 2017 7.00: в Дамаске – теракт и ракетный обстрел, в Илибе ВКС РФ прицельно бьют террористов, в Хасаке ИГ распинает людей

Сегодня 7:03
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Сирия, на пути к победе

Сирия, 13 января. В Дамаске, с разницей в несколько часов — теракт и ракетный обстрел, в Илибе ВКС РФ прицельно бьют террористов, в Хасаке ИГ* распинает людей,  сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Неизвестный террорист-смертник активировал «пояс шахида», находясь в густонаселенном районе Кафр Соуса города Дамаска. Известно, что, как минимум, 7 человек погибли и более 10 — ранены. Ответственность за преступление пока не взяла на себя ни одна группировка. По неподтвержденным данным, взрывное устройство могла привести в действие женщина — террористка-смертница. Важно отметить, район Кафр Соуса считается зоной высокой безопасности в связи с тем, что здесь расположены дома высокопоставленных чиновников правительственной администрации САР и особо охраняемые объекты. 

Сирия, Дамаск, ракетный обстрел

В районе полуночи самолеты ВВС Израиля атаковали склад боеприпасов САА, который находится на территории аэродрома Меззе к юго-западу от Дамаска. Как сообщает источник, атака была целенаправленной. Количество жертв на данный момент неизвестно. Местные новостные ресурсы обращают внимание на тот факт, что ракетный удар по району аэродрома был нанесен всего несколько часов спустя после теракта в районе Кафр Соуса Дамаска.

Сирия, ВКС РФ

Провинция Латакия

Как сообщают местные информационные ресурсы со ссылкой на жителей города Джабле, эскадрилья российских самолетов в составе истребителей Су-24 и Су-25 вылетела из аэродрома Хмеймим в 21:50 (время Дамаска). Сообщается, что эскадрилья направилась на север провинции, из чего делается вывод, что в ближайшие часы начнется массированное наступление на восточные районы провинции Алеппо, пока еще занятые террористами.  

Сирия, восточный Алеппо

Провинция Алеппо

На складах освобожденных от боевиков районов города Алеппо обнаружены химические материалы, содержащие, в том числе, серу и хлор. Такие находки подтверждают заявления официального Дамаска об использовании боевиками так называемой оппозиции химического оружия против САА и YPG.

Большое количество танков, бронированных машин и РСЗО на данный момент направляются на восток провинции, в направлении города Дейр Хафер, расположенного в непосредственной близости от города Аль-Баба. Это подтверждает информацию, распространяемую информационными источниками в Сирии и Ливане, что в ближайшее время следует ожидать беспрецедентной военной кампании САА против ИГ*. Учитывая, что Дейр Хафер в течение полутора лет укреплялся ИГ*, а подступы к городу — равнинная местность, местные источники говорят, что бойцам подразделений САА предстоит совершить подвиг.   

Сирия, удар по ИГ

Провинция Идлиб

ВКС РФ в течение последних суток наносили массированные удары по позициям террористов группировки «Джеиш аль-Фатх» в населенных пунктах Бинниш, Тафтанас и Эриха, расположенных недалеко от Идлиба. В результате были ликвидированы десятки боевиков группировок «Джеиш аль-Фатх» и так называемой Исламской партии Туркестана (TIP). 

В социальных сетях замечено сообщение о том, что в районе городов Фуа и Кафрая были сброшены грузы с гуманитарной помощью. Что это была за помощь, кому она предназначалась и кто является ее отправителем, на данный момент уточняется.  

Сирия, атака на позиции ИГ

Провинция Ракка

В социальных сетях много сообщений о погибших и раненых мирных жителях в результате авианалета ВВС коалиции под командованием США в городе Мазрает Рашид на севере провинции.

Провинция Хама

2 бойца Национальных сил обороны погибли, 5 — ранены в результате взрыва террориста-смертника на КПП города Маан на севере провинции.

Провинция Хасака

Террористы ИГ* распяли двух человек в городе Маргада на юге провинции за связи с YPG и антитеррористической коалицией. По информации АРА News, Мухаммаду аль-Kaнкоулу, вступившему в ряды YPG, было 32 года. Мазин аль-Хусейн, 29-ти лет, был обвинен в передаче YPG и коалиции США информации о системе оборонительных укреплений ИГ*. 

Ирак, Мосул

Ирак

Террористы ИГ* обстреляли недавно покинутый ими район Малия в восточной части Мосула. В результате погибли 19 человек, 4 — ранены. Как сообщил источник, обстрел ИГ* произведен из минометов, при этом очевидно, что огонь по мирным объектам хорошо изученного террористами населенного пункта производился прицельно.  

В настоящее время у стен университета Мосула продолжаются бои между подразделениями армии Ирака и ИГ*.

Список организаций, упоминаемых в публикации

 

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Алексей Громов
#сирия #дамаск #хама #вкс рф #курды #ирак #саа #ракка #хасака #ввс сирии #сар
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