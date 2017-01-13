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Ассанж назвал условие, при котором согласится на экстрадицию в США
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Ассанж назвал условие, при котором согласится на экстрадицию в США

Сегодня 4:30
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Ассанж назвал условие, при котором согласится на экстрадицию в США

Лондон, 13 января. Основатель некоммерческой организации WikiLeaks Джулиан Ассанж назвал условие, при котором согласиться на экстрадицию в США.

По его словам, он сдастся властям США в случае, если Обама проявит милосердие к информатору организации Брэдли (Челси) Мэннингу, приговоренному к 35-летнему тюремному заключению по обвинению в шпионаже и краже государственной собственности.

При этом он подчеркнул, что дело, заведенное Министерством юстиции США противоречит конституции.

Ранее стало известно, что действующий президент США Обама включил информатора, передавшего WikiLeaks документы и видеозаписи, касающиеся военной операции США в Ираке в 2009—2010 годах, в список на смягчение наказания.

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Ирина Лошкарева
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