ФССП объяснила, почему арестована Мара Багдасарян

Москва, 13 января. Представитель УФССП России по Москве Тимур Коробицын заявил, что решение об аресте на 15 суток Мары Багдасарян, принимавшей участие в гонках на Gelandewagen, было принято потому, что она пропустила два дня назначенных ей обязательных работ.

По его словам, Багдасарян взята под стражу в зале суда.

«Должница пропустила два дня обязательных работ, не имея на то законных оснований, хотя была уведомлена о последствиях неисполнения решения суда», — пояснил представитель ведомства.

Также он подчеркнул, что в связи с уклонением от исполнения административного наказания был составлен протокол по части 4 ст. 20.25 КоАП России.

Напомним, что ранее стало известно, что участница гонок на Gelandewagen Мара Багдасарян арестована на 15 суток.