Дефицит бюджета России в 2016 году составил 3,56% ВВП

Москва, 13 января. Глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил, что дефицит федерального бюджета России в 2016 году составил 3,56%.

Отмечается, что данная итоговая цифра является существенно худшим показателем, нежели 2,4% ВВП, зафиксированных по итогам 2015 года. Увеличение дефицита произошло из-за того, что доходы государственной казны в сравнении с 2015 годом сократились, при увеличении расходов, говорится в материале газеты «Коммерсантъ».

Добавим, что данные об исполнении федерального бюджета в 2016 году российское финансовое ведомство предоставит правительству 17 января.

Согласно предварительной информации, доходы 2016 года составили 13,451 трлн руб. (16,1% ВВП).

Расходы 2016 года составляют 16,427 трлн руб. (что является 19,6% ВВП).