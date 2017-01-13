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Собаки бывают кусачими: питомец Обамы покусал гостью Белого дома
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Собаки бывают кусачими: питомец Обамы покусал гостью Белого дома

Сегодня 3:44
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Собаки бывают кусачими: питомец Обамы покусал гостью Белого дома

Вашингтон, 13 января. В Белом доме произошел неприятный инцидент, связанный с одним из четвероногих питомцев уходящего президента Соединенных Штатов Америки Барака Обамы. Как сообщают местные СМИ, любимый пес политика по кличке Санни покусал 18-летнюю девушку. 

Как стало известно, одна из португальских водяных собак Обамы по кличке Санни внезапно набросилась на молодую девушку, которая пришла на экскурсию в Белый дом. Сообщается, что инцидент произошел еще в минувший понедельник, однако известно о нем стало только спустя четыре дня. 

Сообщается, что в тот день одна из посетительниц Белого дома, заметив пса по кличке Санни, подошла к нему и хотела погладить и поцеловать его. Однако питомец, видимо не был готов к ласкам и кроме того испугался чужого человека, поэтому укусил девушку за лицо.

Хозяева Белого дома, узнав о произошедшем, сразу же вызвали семейного врача, который в свою очередь, осмотрев пострадавшую, заключил, что рана не опасная. Он наложил девушке пару швов, правда отметил, что небольшой шрам на ее лице, может остаться на всю жизнь.

Пострадавшая, видимо, была очень недовольна тем, что ее внешность пострадает, и опубликовала многочисленные фотографии места укуса в социальных сетях.

Отметим, что у уходящего американского президента Барака Обамы есть две португальские водяные собаки - восьмилетний Бо и четырехлетняя Санни. Известно, что в обычных бытовых ситуация эта порода очень миролюбива и, как правило, не нападает на людей.
 

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Ксения Бекетова
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