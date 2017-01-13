Вашингтон,13 января. В преддверии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в стране нагнетается напряжение, в том числе, и в связи с готовящимися массовыми акциями протеста, которые обещают сорвать торжественную церемонию.

Уже известно, что на 20 января в Вашингтоне выдано 27 разрешений на проведение массовых акций протеста. Это, прежде всего, активисты общественного объединения Disrupt, которое действует в тесной кооперации с движением за права темнокожих Black Lives Matter. Именно эти движения открыто обещают сорвать инаугурацию Трампа: «Мы хотим заблокировать инаугурацию. Мы хотим, чтобы в городе и по всей стране вспыхнул мятеж». И эти заявления активно цитируют американские СМИ, отмечает ТАСС.

По традиции, церемония должна пройти у здания Конгресса на Капитолийском холме.