Удивительные советы: ученые рассказали, как правильно принимать душ

Нью-Йорк, 13 января. Оказывается, до сегодняшнего дня многие из нас даже не предполагали, что занимаясь таким обычным и привычным делом, как принятие душа, можно делать это неправильно. Ученые провели множество экспериментов и рассказали, как на самом деле нужно проводить водные процедуры. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

По результатам проведенных экспериментов, специалисты пришли к выводу, что, оказывается, время, проведенное в душе, напрямую связано с эффективностью этой процедуры.

Таким образом, душ становится эффективным в том случае, если принимать его не более 10 минут. Специалисты выяснили, что именно в течение этого времени вполне можно вымыть свое тело, при этом бактерии, необходимые для ткани, не будут смыты.

Ученые также рассказали, что работникам, например, нужно принимать душ утром, тогда это поможет им снять стресс. Кроме того утренний душ очень полезен и для людей, трудящихся в творческой сфере.

Люди, которые принимают душ по утрам, ощущают бодрость на протяжении всего дня. А вот, чтобы снять усталость после тяжелого рабочего дня, ученые советуют принять душ вечером. Это поможет успокоить нервы, а также поспособствует крепкому сну.

Кроме того, как выяснили исследователи, особую пользу для организма может принести контрастный душ. Но не следует злоупотреблять мылом, поскольку при длительном использовании оно может привести к аллергическим реакциям.

