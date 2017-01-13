Лиха беда начало: Сорос обеднел на 1 млрд долларов из-за победы Трампа на выборах

Нью-Йорк, 13 января. Победа миллиардера Дональда Трампа на президентских выборах в США стоила другому американскому миллиардеру Джорджу Соросу части его состояния.

Сообщается, что состояние знаменитого американского миллиардера Джорджа Сороса в течение нескольких дней после победы Трампа уменьшилось примерно на $1 млрд. Причиной этого стали неожиданные тенденции на фондовом рынке.

Отмечается, что Джорджу Соросу даже пришлось провести корректировки стратегии игры на бирже, что ало ему возможность избежать дальнейших потерь капитала.

Напомним, что Джордж Сорос является одним из богатейших людей в мире. Состояние основателя и главы хедж-фонда Soros Fund Management составляет около $25 млрд.