СМИ: Аэродром в Дамаске обстрелян ракетами со стороны Израиля

Дамаск, 13 января. Несколько взрывов в районе военного аэродрома под Дамаском — это ракетный обстрел, произведенный со стороны Израиля, сообщает Синьхуа со ссылкой на сирийские СМИ.

Напомним ранее сообщалось, что рядом с военным аэродромом вблизи Дамаска прогремели взрывы. Сообщалось также о пожарах в районе обстрелов, которые были издалека. О том, что рядом с аэродром упали именно израильские ракеты, сообщил сирийский телеканал Sama TV, уточняет РИА Новости.

Отметим, в настоящее время в Сирии, усилиями России, Ирана и Турции — при полной поддержке правительством Асада — предпринимаются беспрецедентные шаги для политического урегулирования в САР. Известно, что на 23 января уже назначены переговоры с сирийской оппозицией в Астане.