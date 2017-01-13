Выступление американского депутата на телеканале прервалось программой RT

13 Января 2017 03:01 38

Нью-Йорк, 13 января. Зрители телеканала C-SPAN, которые смотрели прямую трансляцию комитета Палаты представителей США, были удивлены, когда эфир внезапно прервался, и вместо него была включена передача российского канала RT.

Инцидент произошел как раз в тот момент, когда член палаты представителей Максин Уотерс протестовала против победы избранного президента США Дональда Трампа, заявляя о вмешательстве России в выборы.

В свою очередь представители телеканала C-SPAN уже прокомментировали произошедшее, заявив, что это произошло из-за проблем маршрутизации. Они также добавили, что в настоящее время занимаются устранением данной проблемы.

