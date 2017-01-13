Госдеп не рискнул обвинить Россию в «военных преступлениях» в Сирии

Вашингтон, 13 января. Официальный представитель Госдепарамента США Марк Тонер заявил, что американские власти не делали заявлений о том, что действия Российской Федерации в Сирии можно классифицировать как военное преступление.

По его словам, власти США решительно осуждают действия России в Сирии, пишет Газета.ру.

При этом, он подчеркнул, что выводов о том, что данные действия попадают под определение «военные преступления», сделано не было.

«Насколько мне известно, мы не делали таких выводов», — сказал Тонер.

Кроме того, он добавил, что для выдвижения подобных обвинений нужно выполнить ряд юридических процедур, требуемых в подобной ситуации, и осуществить детальный анализ и расследование.