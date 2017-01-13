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Дамаск: несколько взрывов прогремели возле военного аэродрома
Новости Сирии

Дамаск: несколько взрывов прогремели возле военного аэродрома

Сегодня 2:53
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Дамаск: несколько взрывов прогремели возле военного аэродрома

Дамаск, 13 января. Рядом с военным аэродромом в Дамаске прогремели несколько взрывов. Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на собственные источники в сирийской столице.

Как сообщается, возле военного аэродрома сирийской столицы произошла серия взрывов. В район Эль-Мезза прибыло большое число бригад скорой помощи и экстренных служб.

Напомним, что в этот четверг в одном из кварталов Дамаск себя подорвал террорист-смертник. Взрыв произошел в входа в спортивный комплекс. В результате теракта погибли как минимум шесть человек.

 

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Антон Зарубин
#дамаск
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