Дамаск: несколько взрывов прогремели возле военного аэродрома

Дамаск, 13 января. Рядом с военным аэродромом в Дамаске прогремели несколько взрывов. Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на собственные источники в сирийской столице.

Как сообщается, возле военного аэродрома сирийской столицы произошла серия взрывов. В район Эль-Мезза прибыло большое число бригад скорой помощи и экстренных служб.

Напомним, что в этот четверг в одном из кварталов Дамаск себя подорвал террорист-смертник. Взрыв произошел в входа в спортивный комплекс. В результате теракта погибли как минимум шесть человек.