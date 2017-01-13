Исаакиевский собор передают РПЦ: чего хочет церковь, и чего боятся горожане. ФАН-ТВ

Власти Петербурга передадут Исаакиевский собор в ведение Русской православной церкви. Корреспондент ФАН-ТВ побывала на тематической пресс-конференции, выяснила острые моменты, получила комментарии духовных лиц и собрала мнения простых горожан на эту тему.

Власти Петербурга передадут Исаакиевский собор в ведение Русской православной церкви. Это решение вызвало в городе как одобрение, так и волну критики. Несмотря на то, что Исаакий уже не первый музей-памятник, который возвращают РПЦ, каждое такое решение приводит к острым общественным дискуссиям. Камней преткновения два: сохранность культурного наследия и его доступность для россиян. ФАН-ТВ побывало на пресс-конференции, посвященной передаче Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви, и пообщалось на эту тему с духовными лицами.

Мероприятие состоялось в Санкт-Петербургской епархии и собрало не менее сотни журналистов и сочувствующих граждан. Вице-губернатор Петербурга Михаил Мокрецов, выступая перед собравшимися, сослался на действующее российское законодательство, согласно которому при передаче того или иного объекта, в котором содержится музей, Русской православной церкви необходимо еще до момента передачи подыскать соответствующее пространство, в которое будут перевезены музейные ценности. В случае с Исаакиевским собором это представляется невозможным. Поэтому нужно оставлять музейные ценности в соборе и готовить соответствующую документацию, которая на данный момент отсутствует.

Тем не менее, учитывая, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко принял решение о передаче Исаакиевского собора РПЦ, придется придумать необходимую процедуру. По словам Мокрецова, с учетом всех обстоятельств, собственником собора останется Петербург, а собор лишь будет передан РПЦ в безвозмездное пользование по договору, который церковь будет обязана соблюдать. «Есть решение высшей инстанции, теперь мы перешли к технике исполнения», – сказал Мокрецов. – Она очень сложная, но патриархия обладает достаточной квалификацией, чтобы не допустить процедурных и технических ошибок, которые позволят поставить под сомнение легитимность передачи».

На пресс-конференции присутствовал председатель синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. «У нас есть ответственное отношение к ситуации, которое заключается в том, что мы прекрасно понимаем, что это не просто храм, хотя, в первую очередь, это храм и памятник культуры. Понятно, что он должен достойным образом содержаться (храм как памятник культуры). Это посильная задача, и мы вместе с городом будем ее решать, просчитывая все возможные риски, или как еще их можно назвать», – сказал Легойда в беседе с корреспондентом ФАН-ТВ.

Свою точку зрения на ситуацию также обозначила игуменья Ксения (Чернега), которая является главой юридической службы Московской патриархии. Она прибыла в Санкт-Петербург специально, чтобы принять участие в пресс-конференции по передаче главного петербургского храма РПЦ. Репортер ФАН-ТВ начала с вопроса, который, пожалуй, в первую очередь волнует большинство.

– Скажите, пожалуйста, сможет ли Русская православная церковь содержать Исаакиевский собор?

– Вы знаете, многолетний опыт восстановления храмов показывает, что церковь все-таки справляется с задачей содержания храмов. И две трети храмов церковь содержит сама, без помощи государства, – за счет пожертвования прихожан, за счет поиска каких-либо источников финансирования. Безусловно, в рамках тех источников, которые предусмотрены уставами религиозной организации.

– Многие петербуржцы задаются вопросом: зачем РПЦ понадобился Исаакиевский собор? Вы можете ответить на этот вопрос?

– Я считаю, что это дань исторической справедливости. Странно, что в наше время храм используется и принадлежит музею.

– Спорным также остается вопрос о переносе экспонатов в другое помещение. Как дальше будет происходить этот процесс?

– Смотря какие экспонаты. Безусловно, те экспонаты, которые составляют внутреннее убранство храма, должны в нем остаться.

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О дальнейшей судьбе Исаакиевского собора корреспонденту ФАН-ТВ рассказал архиерей Русской православной церкви, епископ Егорьевский, викарий Патриарха Московского и Всея Руси Тихон (Шевкунов): «Храм Божий предназначен для совершенно особого, уникального действа, если можно так сказать, – общения человека с Богом. Вот, собственно говоря, это и будет главной целью. И Петр I, и Екатерина II, которая также участвовала в строительстве этого храма (а Петр I просто учредил первый храм на месте нынешнего Исаакиевского собора), и множество мастеровых, архитекторы, тысячи и тысячи людей, которые 40 лет строили этот собор, – естественно, они строили храм, они не строили ничего другого. И то, что их воля, их завещания не были соблюдены – это, конечно, плохо. Но музейная деятельность там останется – мы это обещаем: и словесно, и это также будет внесено в наш договор между городом и РПЦ».

То, что происходит сегодня, чиновники называют выполнением Федерального закона №327 «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», принятого в 2010-м году. Однако, петербуржцы в своем отношении к передаче Исаакия РПЦ разделились на два лагеря. ФАН-ТВ выслушало мнения «за» и «против».

«Вообще, я бы не стал Исаакиевский собор РПЦ передавать. Это же достояние народное, понимаете? Как-то у меня всё равно отношение к христианской церкви греко-католической немножко равнодушное», – высказал свое мнение Василий Тимофеевич.

«Мне жалко людей, которые там работают, – ответила Екатерина Павловна на вопрос о передаче Исаакия. – По-моему, там сотрудников 400 человек или 200, и мне кажется, что нужно подумать об их судьбе. Мне не столько принципиальна позиция, кому будет принадлежать собор, сколько судьба людей, работающих на данный момент в музее».

Пожалуй, наиболее ровно из всех опрошенных отреагировал на вопрос о передаче Исаакиевского собора Церкви молодой человек по имени Роман: «Я лично не вижу ни плюсов, ни минусов для себя в этом. Но, в конце концов, это аутентичное, духовно значимое строение, и пусть оно принадлежит РПЦ – я не против». Роман убежден, что у Церкви есть ресурсы для того, чтобы содержать Исаакиевский собор. Даже если в глубинке есть полуразваливающиеся церкви, Исаакию такая судьба не грозит. «Это знаковое место, и для РПЦ это знаковый объект, поэтому я не думаю, что они пожалеют на него средств», – резюмировал петербуржец.

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