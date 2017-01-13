Сбербанк с нечеловеческим лицом: проблемами физических лиц займутся роботы

Москва, 13 января. Сбербанк сможет оптимизировать до трех тысяч рабочих мест, начав использовать робота-юриста. Об этом сообщает зампред правления Сбербанка Вадим Кулик.

В конце 2016 года Сбербанк начал использовать робота-юриста, который сам может составлять исковые заявления к физическим лицам. По словам Кулика, уже в ближайшие полгода вся работа по составлению исков будет переложена на роботов. Таким образом, в Сбербанке освободятся три тысячи рабочих мест.

В планах Сбербанка продолжить роботизацию, используя новые технология по целому ряду направлений. В то же время, не все сотрудники, замененные роботами, будут уволены. Многие будут отправлены на программу переобучения.