Ученые выяснили, почему молодежь боится взрослеть

Нью-Йорк, 13 января. Группа американских ученых провела множество исследований, целью которых было выяснить, по какой причине современная молодежь так боится взрослой жизни. В итоге оказалось, что это характерная черта молодых людей в современном мире, которая не является чем-то удивительным и стала встречаться все чаще. Об этом сообщают местные СМИ.

По мнению исследователей, в современном мире молодежь все чаще не испытывает желания заводить семью и искать стабильную работу. Многие предпочитают как можно дольше жить с родителями и вообще даже не хотят воспринимать себя взрослыми людьми, на которых лежит ответственность.

Проводя исследования, ученые предложили его участникам рассказать о своих страхах взросления. В итоге выяснилось, что у всех испытуемых, которые родились после 1981 года, были общие страхи. Специалисты объясняют это высокой технологичностью современного мира.

Кроме того, как выяснили исследователи, на молодых людей также влияют внешние факторы: финансовый кризис, растущий уровень безработицы.