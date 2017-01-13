Обама отменил вид на жительство в США для сбежавших с Кубы

Вашингтон, 13 января. Вид на жительство в США больше не должны получать эмигранты, покинувшие Кубу, решил Барак Обама.

Администрация уходящего президента США Барака Обамы продолжает интенсивно трудиться, чтобы сделать то, что нельзя было делать до выборов. Так, стало известно, что Обама решил отменить практику предоставления вида на жительство тем кубинцам, которые смогли добраться до американских берегов без визы. До сих пор в США проводилась политика «мокрая нога — сухая нога»: любой кубинец, перебравшийся в США «по воде», автоматически мог претендовать на право остаться в стране.

Эти изменения, как сообщает Газета.ру со ссылкой на AP, уже вступили в силу.

Напомним, политика по отношению к Кубе — еще один пункт, по которому диаметрально расходятся позиции почти бывшего и почти действующего президентов США: возможный будущий госсекретарь Тиллерс уже призвалТрампа наложить вето на решения по Кубе.