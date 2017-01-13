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Сеть шокирована видео с врачом, предложившим «подождать» мужчине, истекающему кровью
Россия

Сеть шокирована видео с врачом, предложившим «подождать» мужчине, истекающему кровью

Сегодня 2:49
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Сеть шокирована видео с врачом, предложившим «подождать» мужчине, истекающему кровью

Санкт-Петербург, 13 января. Видеозапись общения врача с прибывшим в больницу мужчиной с ножевым ранением вызвало бурную реакцию пользователей Сети.

По словам автора видео, оно было снято в Мариинской больнице в Санкт-Петербурге, когда его знакомого доставили в медицинское учреждение с ножевым ранением.

«У знакомого была большая потеря крови, задета почка», — пояснил автор.

Он отметил, что один из врачей, принявших раненого, сказал: «Ой, ждите», после чего стоял и смотрел, как пострадавший истекает кровью. Увидев, что его снимают, он попытался выхватить камеру, после чего вызвал полицию и пожаловался на то, что прибывшие с раненым ругаются матом.

«Надеюсь, это видео дойдет куда нужно, ибо на месте потерпевшего может оказаться любой, — резюмировал автор записи.

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Ирина Лошкарева
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