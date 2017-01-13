Дома нужнее: Россельхознадзор оставили без заграничных командировок

Москва, 13 января. В 2017 году у сотрудников Россельхознадзора будет меньше командировок за пределы страны. Как сообщается, правительство России считает, что ведомство должно сфокусироваться на работе в пределах РФ, а не за ее границами.

Как сообщает газета «Известия», вице-премьер Аркадий Дворкович отдал распоряжение Россельхознадзору сократить число мероприятий за рубежом и активизировать работу внутри страны.

Прсс-служба Дворковича отметила, что подобное распоряжение было отдано на фоне роста внутреннего производства, а также появления ряда новых товаров. Кроме того, сами производители отметили, что на данный момент проблема зависимости российского сельского хозяйства от заграницы решена и сейчас российские аграрии намерены начать работу на экспортом своих товаров.