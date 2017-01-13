Тоже люди: Байден разрыдался, получив медаль Свободы от Обамы

Вашингтон, 13 января. В Белом доме в четверг прошла церемония проводов Джо Байдена с поста вице-президента Соединенных Штатов Америки. Во время этого мероприятия уходящий президент страны Барак Обама устроил настоящий сюрприз политику, вручив ему одну из двух высших гражданских наград в США – президентскую медаль Обороны. Об этом сообщают местные СМИ.

Вручая награду Байдену, Обама не упустил возможность пошутить, сказав, что это последний шанс для пользователей Интернета обсудить настоящую крепкую мужскую дружбу президента и вице-президента США.

При этом уходящий президент заявил, что считает Байдена самым лучшим из всех существовавших вице-президентов, особо отметив его выносливость, верность и скромность. Кроме того Обама назвал политика настоящим патриотом, добавив, что прежде всего он является семьянином.

Слушая речь Барака Обамы, Байден не смог сдержать слез и взяв слово, заявил, что не ожидал, что получит эту награду, а потом поблагодарил своего начальника за порученные ответственные участки работы.

