Венгрия избавится от общественных организаций фонда Сороса

Будапешт, 13 января. Заместитель председателя правящей партии Венгрии «Фидес» Силард Немет заявил, что из страны будут выдворены все неправительственные организации, финансируемые миллиардером Джорджем Соросом.

Политик назвал общественные организации миллиардера фальшивыми и отметил, что они служат интересам глобального капитализма и получают деньги за это. Также он подчеркнул, что данные организации поддерживают главенство принципов политкорректности над интересами национальных правительств.

Стоит отметить, что венгерское правительство неоднократно подвергало резкой критике созданные Соросом фонды «Открытого общества» и их деятельность, преимущественно в свете кризиса с беженцами в Европейском союзе.