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Российские резолюции станут главной повесткой дня АТПФ
Политика

Российские резолюции станут главной повесткой дня АТПФ

Сегодня 2:05
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Российские резолюции станут главной повесткой дня АТПФ

Москва, 13 января. В работе Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума (АТПФ) примет участие делегация Федерального собрания РФ во главе с вице-спикером Совета Федерации Ильясом Умахановым.

Как сообщается, российская сторона подготовила пять проектов, которые станут основой повестки дня. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на главу комитета по международным делам СФ Константина Косачева.

Главными темами форму станет обсуждение недопустимости политики санкций в отношении российских депутатов, а также объединение сил в борьбе с международным терроризмом.

Сессия откроется 15 января на Фиджи. В ней примут участие 27 стран региона. Россия играет активную роль  этой организации с  момента ее основания.

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Антон Зарубин
#косачев #атпф
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Исаакиевский собор передают РПЦ: чего хочет церковь, и чего боятся горожане. ФАН-ТВ
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