Ученые рассказали, как кровяное давление влияет на зачатие мальчика

Москва, 13 января. Специалистам удалось установить зависимость между кровяным давлением матери перед зачатием и полом ее будущего ребенка.

Согласно результатам последнего исследования, проведенного медицинскими экспертами, оказалось, что между полом ребенка и давлением матери существует связь. Так, более высокое кровеносное давление способствует зачатию мальчика.

Ученые подчеркивают, что кровяное давление матери является одним из основополагащих факторов для формирования пола эмбриона.

Специалисты отмечают, что сделанное открытие должно принести существенную пользу, так как оно дает новые возможности для планирования семьи.