FAN-TV Лента новостей
Компьютер или телевизор: ученые рассказали, что вреднее для детей
Весь мир

Компьютер или телевизор: ученые рассказали, что вреднее для детей

Сегодня 1:56
47

Компьютер или телевизор: ученые рассказали, что вреднее для детей

Канберра, 13 января. Группа ученых из университета Мердока, что в Австралии, провела множество различных исследований, целью которых было выяснить, какой вред оказывает на детский организм просмотр телевизора и времяпрепровождение за компьютером. Об этом сообщают местные СМИ.

В исследованиях приняли участие порядка 850 детей в возрасте от 7 до 9 лет. По результатам работ ученые пришли к выводу, что, оказывается, у детей, которые довольно часто смотрят телевизор и играют в компьютерные игры, снижается внимательность и появляются проблемы со сном. Особенно это проявлялось у тех малышей, которые проводили перед телевизором более двух часов в день. 

Специалисты выяснили, что дети, которые по вечерам проводят время перед телевизором, очень плохо потом спят ночью. Ученые объясняют это нарушением фаз сна. А когда малыши просыпаются, они становятся более раздражительными и это напрямую сказывается на общении со сверстниками и родителями. 

Также, по мнению австралийских исследователей, риск возникновения психических расстройств у мальчиков, после бесконтрольного просмотра телепередач примерно в 2 раза выше, чем у девочек.
 

комментарии
Ксения Бекетова
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 12 января 2017 22.30: САА готовится освободить Аль-Баб от ИГ, командир ССА уничтожен в Даръа

Вчера 22:30
454

Российские гандболисты обыграли Японию в стартовом матче ЧМ-2017 во Франции

Вчера 21:24
120

Исправляйтесь: Пушков рассказал, при каких условиях Россия вернется в ПАСЕ

Вчера 20:54
413

Новости США: победа Трампа стоила Соросу $1 млрд, уход Обамы встретили в Twitter миллионами лайков

Вчера 20:36
675

Донбасс: израненная войной душа грезит о музыке. ФАН-ТВ

Вчера 20:28
138
Показать еще
Прямая трансляция

Донбасс: израненная войной душа грезит о музыке. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Компьютер или телевизор: ученые рассказали, что вреднее для детей

1:56

Посол Афганистана в РФ, оскорбивший Таджикистан и Москву, может быть отозван

1:52

Истосковались: В Тбилиси с аншлагом прошла встреча с народным артистом России Певцовым

1:45

Здоровье важнее: в России стали больше тратить на спорт

1:39

Роскомнадзор блокирует сайты, помогающие «откосить от армии»

1:37

Европа перестала бояться «Адмирала Кузнецова» в Средиземном море

1:25

Гонку десятого этапа ралли-марафона «Дакар» выиграл экипаж Николаева

1:19

Ученые заявили, что сумели создать зомби-убийц из мышей

1:07

Доктор Лиза опознана среди жертв катастрофы Ту-154

1:01

Меркель рассталась с наивностью: вечных гарантий США не существует

0:50

Скажи мне, кто твой друг: собака Обамы покусала посетительницу Белого дома

0:47

«Викинг» вошел в десятку самых кассовых фильмов мирового проката

0:42
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Посол Афганистана в РФ, оскорбивший Таджикистан и Москву, может быть отозван
Читать
Закрыть