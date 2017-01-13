Компьютер или телевизор: ученые рассказали, что вреднее для детей

Канберра, 13 января. Группа ученых из университета Мердока, что в Австралии, провела множество различных исследований, целью которых было выяснить, какой вред оказывает на детский организм просмотр телевизора и времяпрепровождение за компьютером. Об этом сообщают местные СМИ.

В исследованиях приняли участие порядка 850 детей в возрасте от 7 до 9 лет. По результатам работ ученые пришли к выводу, что, оказывается, у детей, которые довольно часто смотрят телевизор и играют в компьютерные игры, снижается внимательность и появляются проблемы со сном. Особенно это проявлялось у тех малышей, которые проводили перед телевизором более двух часов в день.

Специалисты выяснили, что дети, которые по вечерам проводят время перед телевизором, очень плохо потом спят ночью. Ученые объясняют это нарушением фаз сна. А когда малыши просыпаются, они становятся более раздражительными и это напрямую сказывается на общении со сверстниками и родителями.

Также, по мнению австралийских исследователей, риск возникновения психических расстройств у мальчиков, после бесконтрольного просмотра телепередач примерно в 2 раза выше, чем у девочек.

