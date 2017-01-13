Роскомнадзор блокирует сайты, помогающие «откосить от армии»

Москва, 13 января. Суды после обращения прокуратуры признали незаконными ресурсы, где размещается информация о способах избежать службы в армии. Так, за 2016 год Роскомнадзор заблокировал 160 подобных ресурсов.

На сайтах, которые подверглись блокировке Роскомнадзора, размещалась информация о том, как именно избегать срочной службы в армии. В частности, речь шла о том, какие болезни помогут быть зачисленным на альтернативную службу, а также предложения юридических консультаций, услуг по зачислению в аспирантуру или помощь при медобследовании, сообщает газета «Известия».

Данные сайты были заблокирован в соответствии со статьей 15.1 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Для ограничения доступа использовался пункт 6, который запрещает распространять информацию о деяниях, наказуемых уголовно или административно.